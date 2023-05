President Karis: NATO innovatsioonikiirendi annab võimaluse vahendada Eesti kogemust

Eesti on DIANA programmi üks käivitaja, mis on riigipea sõnul tugev märk Eesti heast mainest iduettevõtete innovatsiooni ökosüsteemi looja ning uute tehnoloogiate arendajana. «Eesti panus põhineb riigiasutuste, eraettevõtete ja kõrgkoolide riigiülesesel koostööl ja näitab ilmekalt, et riigikaitse katuse all pingutab terve riik ühise eesmärgi nimel,» ütles president Karis.