Rapla ralli segab kahes vallas liiklust

Kella 8.30–13.45 on liiklusele suletud Kelbu–Ohulepa tee algusest kuni 6. kilomeetrini. Kell 13.15–18.45 on Mõisamaa ja Paaduotsa külas suletud Mõisamaa–Kümniku tee esimesed poolteist kilomeetrit ja Kõrtsuotsa külas lõik 3,4-3,7 kilomeetril. Lisaks on Metskülas kell 13.15–18.45 liiklusele suletud Lipa–Mõisamaa tee 8,2–13,5 kilomeetril.