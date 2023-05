Mure tuleviku pärast viis separatistlike meeleoludeni

Kuus kuud tagasi, novembri algul, kui käisin esimest korda kohtumas Nursipalu harjutusvälja läheduses elavate inimestega, kel polnud tollal veel mingit selget pilti, mis hakkab juhtuma seoses polügooni laiendusplaanidega, teadis ometi osa neist rääkida, et mõned on juba saanud kaitseministeeriumilt kirja, mille sõnum on selge: teil tuleb peagi ära kolida.