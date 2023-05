Niisuguse soovi peale vastas Porn, et tegemist on tema koduga, mille müüki ta pole planeerinud, vaid vastupidi: ta tahab oma kodu arendada. Ta oli juba istutanud viljapuid ja marjapõõsaid, et hakata seni hobina valmistatud käsitööveini tegema ka müügiks. Põhilise osa oma elust on ta töötanud tunnise autosõidu kaugusel pealinnas matemaatikaõpetajana ja -õppejõuna.