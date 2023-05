Varahommikul hukkus Haapsalus tulekahjus kaks inimest

Laupäeval kell 7.42 sai Häirekeskus teate, et Haapsalus Lihula mnt 1 kortermajas tuleb ühest korterist suitsu. Päästjate kohale jõudes selgus, et põleb 4 kordse kortermaja kolmanda korruse korter. Päästjad murdsid ukse maha ja leidsid põlevast suitsu täis korterist ühe hukkunu ning tõid välja ühe kannatanu, keda kiirabi püüdis elustada, kuid kahjuks see tulemusi ei andnud. Mõlemad hukkunud olid meesterahvad.