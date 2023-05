FOTOD ⟩ Matsalu merikotkapaar tervitas perelisa

Merikotka pesal toimuvat on Matsalu rahvuspargis jälgitud alates 2021. aastast. Tegu on Eesti ühe põliseima merikotkaste pesitsusterritooriumiga. Kaameras nähtava pesa ehitasid kotkad juba 1996. aastal ning see on olnud püsivalt asustatud sellest ajast saati.

Tegu on merikotkastele väga sobiliku elupaigaga, mida tõestab ka vähem kui kilomeetri kaugusel pesitsev teine kotkapaar. Perioodil 1996-2021 on sellest pesast lennuvõimestunud kokku 30 poega.

Allikas: Kotkaklubi