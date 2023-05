Michal: prügiladustustasu tuleb tõsta

Eestit ähvardab 2025. aastal Euroopa prügitrahv, sest Eesti pole suutnud jäätmete ringlusesse võtmise taset kergitada kõrgemale ühelt kolmandikult, kuigi on kokku lepitud, et ringlusesse võetakse 55 protsenti jäätmetest.

«Euroopa Liidu prügitrahv Eestile on võimalus, mitte kindel ja saabuv asi,» ütles Michal ERR-ile. «Püüaks ikka lahendada selle ära, et kui täna on jäätmete ringlusesse võtmine 30,4 protsenti ja kui peame 2025. aastaks tõstma selle 55 protsendini, siis selleks me juba astume samme. Põletamise, saastamise, ladestamise tasud – ma kaldun arvama, et neid on vaja. Ladestamise puhul neid tasusid tuleb tõsta.»