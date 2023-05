Suri tunnustatud kirurg Andres Ellamaa

Wikipedia andmetel sündis Ellamaa küüditatu lapsena Venemaal Gorki oblasti vanglas. Ta on lõpetanud 1962. aastal Tallinna 1. Keskkooli ja 1968. aastal Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna. Aastal 1974 kaitses meditsiiniteaduste kandidaadi kraadi.

Ellamaa on töötanud neurokirurgina Tallinna Vabariiklikus Haiglas ja Mustamäe haiglas II neurokirurgia osakonna juhatajana. Aastatel 2005–2008 oli Ellamaa Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) ülemarst ja juhatuse liige.

Ellamaad on 2002. aastal tunnustatud Riigivapi IV ja 2006. aastal III klassi teenetemärgiga. Lisaks on ta pälvinud Tallinna teenetemärgi, Eesti Arstide Liidu kuldmärgi, Ludvig Puusepa nimelise neuroloogide ja neurokirurgide teadusliku seltsi medali, Tartu Ülikooli kliinikumi preemia, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tunnustusdiplomi ning PERH-i grand old man-i aunimetuse, kirjutab ERR.