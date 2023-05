Lasnamäe pakub juubeli puhul tasuta ekskursioone Ülemiste Citys

«Kuigi paljud seda ei tea, asub ainulaadne ärilinnak Lasnamäe linnaosa territooriumil. Kui inimene tunneb huvi Ülemiste City vastu, siis see on kõige õigem koht, kuhu tulla. Ürituse käigus saab teada nii mitmeid fakte ajaloost kui ka palju huvitavat ärilinnaku oleviku ja tuleviku kohta,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

Ekskursioon viib mõnusale jalutuskäigule Ülemiste Citys, kus saab kuulda nii hoonete ajaloo kui ka innovaatilise ärilinnaku tulevikuplaanide kohta. Teejuhiks on Mainor Ülemiste ASi nõukogu liige Ants Pilving.

Ekskursioonid toimuvad kahes keeles. Neljapäeval, 18. mail algusega kell 17 eesti keeles ning reedel, 19. mail algusega kell 17 vene keeles. Kogunemiskoht on aadressil Valukoja 8. Eelregistreerimist üritustele ei toimu.

Tutvumisretke orienteeruv kestus on üks tund ning see on kõigile osalejatele tasuta. Ekskursioonid toimuvad välitingimustes, seega palutakse kõigil riietuda vastavalt ilmastikule.