Saaremaad tabas uus kriis: ägedasse kõhutõppe haigestunuid võib olla üle saja

Kuressaare haigla kiirabijuht Mihkel Laidna hoiatas pühapäeval sotsiaalmeedias, et linna piires on massiline haigestumine kõhulahtisuse, oksendamise ja kõhuvaluga. Kui veel päev varem oli teadaolevalt haigestunud paarkümmend inimest, siis esmaspäeva hommikul rääkis Saaremaa abivallavanem Liis Lepik, et haiglasse pöördujaid on mitukümmend.