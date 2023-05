Terviseamet võib alustada Kuressaare joogivee reostuse kohta menetlust

Terviseameti kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi sõnul on terviseameti esmane eesmärk olukorra lahendamine ja ohutuse tagamine ning alles seejärel saab otsustada võimalike menetluste kohta.

«Joogivee käitleja peab tagama joogivee ohutuse, koostades selle tarvis riskiplaanid. Terviseametile on antud riikliku järelevalve õigus joogiveega seotud rikkumiste menetlemiseks. Kindlasti hindab terviseamet Kuressaare juhtumi puhul kõiki asjaolusid ja vajaduse korral algatab järelevalvemenetluse,» ütles Kaas BNS-ile.

Regulaarsete tegevuste hulka peab kuuluma tema sõnul ka joogivee kvaliteedi kontroll ja näiteks Escherichia coli piirnormiks on 0 ehk seda ei tohi esineda. Muu hulgas peab veekäitleja teavitama terviseametit joogivee saastamisest või vee andmise katkestamise igast juhtumist, mis kestab üle 24 tunni.

Terviseameti hinnangul võis joogivesi saastuda 4. mail Kuressaares reoveetoru parandustööde ajal, mil lõhkes joogiveetoru. Kuigi veeproovide analüüsi vastust on oodata teisipäeval, leidis esmaspäeval Escherichia coli bakter proovides kinnitust.

AS Kuressaare Veevärk alustas esmaspäeval joogiveele kloori lisamist, seetõttu võib kraaniveel esineda kloorilõhna ja -maitset. Lisaks vahetab Kuressaare Veevärk välja trassides oleva vee. Niikaua kui terviseametilt ei tule sõnumit, et joogivesi on ohutu, tuleks tarbida pudelivett või vesi eelnevalt läbi keeta.