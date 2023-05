Pronkssõduri juurde pääseb täna vaid bussiga või jala, meeleavaldused on keelatud

Filtri tee on täna kella 6–23 bussijaama ja Veskiposti tänava vahelisel lõigul liiklusele suletud. Läbi pääsevad ühistransport ja kohalikud elanikud. Piirangute järgimist kontrollib politsei- ja piirivalveamet. Liiklust piiratakse seetõttu, et varasematel aastatel on Filtri teel asuvat kaitseväe kalmistut külastanud inimesed parkinud selleks mitte ettenähtud kohas ning ületanud vales kohas mitmerajalist sõiduteed, tekitades niimoodi liiklusohtlikke olukordi.