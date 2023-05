Slava Ukraini annetusskandaali asjus alustati Ukrainas kriminaalmenetlust

Eelmisel nädalal kinnitas Ukraina presidendi kantselei pressiesindaja Postimehele, et jõuametkonnad on algatanud kontrolli Slava Ukraini partneri, sealse abiorganisatsiooni All For Victory väidetavate rikkumiste kohta. Kriminaalasja Postimehe andmetel toona veel ei algatatud. Majandus- ja sõjakuriteod ning tippametnikega seotud seadusrikkumised kuuluvad Ukraina riikliku juurdlusbüroo (DBR) pädevusse. Nemad Postimehe päringutele ei ole vastanud.