INTERVJUU ⟩ Suursaadik Kaimo Kuusk: ma küll ei arva, et Putin hull on

Ei, kindlasti mitte. Me oleme vaba riik, Euroopa Liidu ja NATO liige. Meil on suurepärased jõuametkonnad ja üldse riigi institutsioonid. Meil on vaba ajakirjandus, kes kougib välja, mis vaja. Oleme mõnes mõttes vaktsineeritud, immuniseeritud, näinud eri aegu. 2007. aasta pronksiöö nii-öelda väljakutsed said ka toona ületatud. Nii et ei, kindlasti ei pea me hirmul olema, toimetame rahulikult.

Arvan, et ei see kordu. Aga et meil on Eestis Vene impeeriumi meelseid – nii lihtsalt on. Sa ei suuda seda impeeriumiihalust kunagi nulli viia. Mis tahes need motivaatorid inimesel olla võivad. Loomulikult on meil ka selline naaber, kes katsetab mõjutustegevust ja selliseid meeleolusid takka õhutada. Neid inimesi on praegu, on tulevikus, aga ma arvan, et nad jäävad igal juhul alla selle kriitilise massi, mis kutsuks midagi esile.