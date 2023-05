Tõvelaine surub kuressaarlasi voodisse

Laidna sõnul on ka kiirabi väljakutsete arv kõhutõvejuhtumite tõttu tavapärasest poole suurem – laupäeval 28 ja pühapäeval 30. Ta lisas, et kaks raskemalt haigestunud inimest on praegu ravil, neist üks – pensionieas patsient – intensiivraviosakonnas. «Aga kuna vaid vähesed sellise tervisemurega inimesed pöörduvad haiglasse, ulatub haigestunute tegelik hulk sadadesse,» nentis ta.