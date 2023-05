Tšehhi president võrdles Ukraina hävitamise ulatust Teise maailmasõjaga

«Tšehhoslovakkia vabastamisel osalenud peamistele jõududele ehk Ukraina esimesele, teisele ja neljandale korpusele on täna osaks saanud saatus olla ise ühe tollase võiduka riigi ehk Venemaa agressiooniobjektiks,» rääkis Pavel.

Eelkõige meenutas riigipea, et toona algas sõda süüdistustega rahvusvähemuse õiguste väidetavas mittejärgimises ja surveavaldustega loovutada osa riigist. Pavel meenutas kunagist Müncheni kokkulepet, kui Tšehhoslovakkia pidi osast territooriumist loobuma.

«Kõige hullem asi ajaloos on mitte õppida ja samu vigu korrata. Olen väga uhke, et Tšehhi on esimestest päevadest peale väga aktiivselt Ukrainat sõjas toetanud ja oma au säilitanud,» ütles Pavel.