Välisministeerium kutsub Vabaduse väljakule tähistama Euroopa päeva

«Just Euroopa päeval võime taas meelde tuletada, kui hästi Eestil on läinud tänu sellele, et oleme Euroopa Liidus. Eesti on mõjukas liikmesriik, sest oleme edukad oma ideede selgitamisel ja teiste riikide murede mõistmisel,» ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. «EL-i toetus Ukrainale jääb raudkindlaks ja just seda väljendab ka Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni tänane visiit Kiievisse.»