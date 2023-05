VIDEO ⟩ Juba kaks päeva seisakut: opositsiooni obstruktsioon õnnestus ka täna

Samuti arutati, kuidas leida opositsiooni ja koalitsiooni vahel kompromissi. Kivimägi nentis, et maksumuudatusi käsitleva eelnõu puhul on valitsusel teoreetiliselt võimalik see tagasi võtta ja esitada uuesti eraldi eelnõudena, et iga maksu teemal eraldi arutada. Tema sõnul on see väga tõenäoline, kui see aitab riigikogus obstruktsiooni lõpetada. Kivimägi märkis ka, et kompromissiks peab olema mõlema poole valmisolek.