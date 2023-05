Võimalik, et sellise mõttetu lärmi tõttu võib keegi Ivangorodi 9. mai peokorraldajatest sule sappa saada.

Mida aga on Narva poole pealt näha? Peoplatsi esisele on laotatud hiiglaslikud Georgi lindi värvides plagud. Lava kõrvale on kogunenud mõned kadetid, kellest üks näitas Narva poole keskmist sõrme – pildistamise hetkeks kattis ta keskmise sõrme teise käega.