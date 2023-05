TÄISTUND ⟩ «Suitsiidikontor, jah?» Eutanaasia on küll Eestis keelatud, aga ...

Seni on eutanaasia olnud teema, mida on Eestis välditud. Täna ei tohi me lähedastel aidata piinadest vabaneda isegi siis, kui nad ise seda väga tahavad. Abistatud enesetapp - aga mis see on? Mis oleks, kui keegi teeks firma, mis aitaks inimestel elust lahkuda?