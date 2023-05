Johanna-Maria Lehtme kutsuti Slava Ukraini juhi kohalt tagasi

Me oleme algatanud revisjoni, kuid kahjuks võtab selle tulemusteni jõudmine aega. Seetõttu oleme valmis igakülgseks koostööks uurimisasutustega ja anname uurijatele edasi kogu meie käsutuses oleva info. Samad küsimused on olnud meie jaoks aktuaalsed juba märtsi algusest alates, paraku ei ole nõukogu oma piiratud õiguste ja võimaluste juures neile seni vastuseid leidnud.

Seetõttu tervitame nii Eestis kui Ukrainas algatatud kriminaalmenetlusi, et õiguskaitseasutused saaksid koostöös võimalikult kiiresti välja selgitada, kas Eestist Ukrainasse saadetud annetusi on kasutatud vääralt või mitte.

Lähtuvalt algatatud menetlustest otsustas nõukogu, et MTÜ töörahu tagamiseks ja võimaliku huvide konflikti vältimiseks kutsutakse Lehtme alates tänasest kuni uurimise lõpuni juhatusest tagasi. Juhatuses jätkab hetkel tööd üks liige, kelleks on Marika Priske.

Riigiprokuratuur alustas täna kriminaalmenetlust, uurimaks MTÜ Slava Ukraini Ukraina toetuseks kogutud raha kasutamist. Kriminaalmenetlust alustati omastamist käsitleva paragrahvi järgi. Riigiprokurör Triinu Olev ütles Postimehele, et tegemist on esialgse hinnanguga, mis võib menetluse kestel muutuda. Praegu kellelegi kahtlustust esitatud ei ole ning see, kas ja kellele on alust kahtlustus esitada, selgub uurimisel.

Eile teatasid ka Ukraina õiguskaitseorganid, et alustasid kriminaalmenetlust, uurimaks MTÜ Slava Ukraini ning nende Ukraina koostööpartneritega seotud skandaali annetuste väärkasutamise tõttu.