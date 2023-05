Ka Eesti prokuratuur alustas MTÜ Slava Ukraini suhtes kriminaalmenetlust

Riigiprokurör Triinu Olev selgitas, et niipea, kui ilmnesid esimesed viited võimalikule raha väärkasutamisele, hakkasid prokuratuur ja politsei analüüsima õiguskaitseasutusteni jõudvat infot. «Oleme väljaspool kriminaalmenetlust lisaks ajakirjanduses avaldatule kogunud teavet ning olnud vahetus kontaktis Ukraina kolleegidega. Kogutud informatsiooni põhjal on kriminaalmenetluse alustamine põhjendatud.»

Uurimist alustati omastamise paragrahvi järgi, kuid tegemist on esialgse hinnanguga, mis võib menetluse kestel muutuda, ütles Olev. Praegu kellelegi kahtlustust esitatud ei ole ning see, kas ja kellele on alust kahtlustus esitada, selgub uurimisel, lisas ta. «Menetlus on alustatud nende tegevuste kontrollimiseks, mis on toime pandud Eestis,» ütles Olev Vikerraadiole.