Tallinna transpordiameti juhataja lahkub ametist

Otsuse aluseks on Harjo avaldus ning ta soovib lahkuda 1. juulist. «Aga meil on ka kokkulepe, et jätkan niikaua, kuni ametile on uus juht välja valitud,» ütles Harjo Postimehele.

Ametist lahkumist põhjendas ta sellega, et ühes ametis on piisavalt kaua oldud ning tahaks ka muid asju proovida. «Ei ole mõistlik istuda terve tööelu ühe koha peal,» lausus Harjo.

Tallinna tänavatel toimuvate mastaapsete teetöödest ja nendega kaasnevatest seisakutest tema sõnul lahkumise põhjusi otsida ei maksa.

«Liikluskorraldajad korraldavad liiklust selles liiklusruumis, mis neile ette on antud. Ja kui kuskil läheb mõni tänav kinni, siis see toob paratamatult endaga kaasa teatud mõjud liiklusruumis. Aga linn ju areneb ja kui täna need tööd ära kannatada, siis on linnakeskkond mõne aja pärast jälle meeldivam,» rääkis Harjo.

Ta lisas, et on lahkumise mõtteid veeretanud juba mõnda aega. «Aga ma ei leidnud varem sobivat momenti, kus võiks öelda, et sellest kuupäevast ma nüüd lahkun. Sest uusi töid tuleb kogu aeg juurde ja kogu aeg on vaja midagi teha.»