Johanna-Maria Lehtme: ühegi menetluse eestvedajad ei ole minuga ühendust võtnud

Lehtme avaldus täismahus:

Mõistan MTÜ Slava Ukraini volinike kogu otsust mind juhatuse liikme kohalt tagasi kutsuda, et säästa organisatsiooni avalikkuse survest ja tähelepanust, mis on sisuliselt peatanud ühingu kogu eesmärgipärase tegevuse.

Ukraina abistamiseks loodud heategevusorganisatsioon on viimastel kuudel olnud pretsedenditult suure tähelepanu all ning see otsus toob loodetavasti leevendust kuulujuttude tõrjumisele.

Minu hinnangul ei ole võimalik avalikkusesse paisatud kahtlustega tulla toime teisiti kui läbi vastuste, mille annavad ühingu enda ja prokuratuuride algatatud uurimised. See on tähtis, sest paljud on süüdimõistva otsuse juba langetanud, eeldades halvimat nii Slava Ukrainilt kui tema partneritelt.

Huvi ei rauge, kuid praegune areng annab lisaks Slava Ukraini juhtidele ja ka mulle isiklikult vabamad käed enda õiguste kaitseks ja võimaluse end distantseerida uurimisaluste väidete kommenteerimisest. Mul puudub nüüdsest aktiivne roll ühingus ning ligipääs Slava Ukraini tööd puudutavale informatsioonile.

Olen andnud ühingu juhatuse liikmele Marika Priskele üle kõik minu valduses olnud töödokumendid ja kirjavahetuse ning olen veendunud, et ta annab ühingu juhina edasi kogu vajaliku informatsiooni.

Kuigi mul ei ole juhatuse liikme rollist taandamise tõttu enam ligipääsu ühingu valduses olevale teabele, kinnitan, et annan enda täieliku panuse kõigisse kolme menetlusse. Praeguseni ei ole neist ühegi vedajad minuga ühendust võtnud, kuid kinnitan, et olen valmis täielikuks koostööks asjaolude selgitamiseks ja tõe päevavalgele toomiseks.

Tänan kõiki inimesi, kes on ühingu Slava Ukraini kaudu sõdivat Ukraina rahvast toetanud ning kinnitan, et tegutsesin ühingut juhtides ainult vajadusest anda Ukraina abivajajatele võimalikult kiiresti abi ning mina annetatud raha omastanud ei ole.