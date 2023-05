Anneli Kannus: Raviasutuste vaheline konkurents peab asenduma koostööga

«Kuigi tegu on õdede liidu 100. sünnipäeva aastaga, kohtub kahe päeva jooksul esimest korda ajaloos nii suur hulk kõrgharitud spetsialiste - õed, ämmaemandad, bioanalüütikud, füsioterapeudid, radioloogiatehnikud – kokku 640 osalejat,» ütles õdede liidu president Anneli Kannus ja lisas, et kui õpitakse erialade üleselt koos tegutsema, lahkub patsient tulevikus igast Eesti raviasutusest võimalikult tervena.

«Muidugi on meditsiinitöötajaid Eestis sadades puudu, mistõttu peab kogu aeg keegi kedagi asendama, ent edaspidine eesmärk on kord paari-kolme aasta tagant kokku saada, aeg korraks maha võtta ja mõelda, et kuidas kroonilisi töömuresid innovaatiliselt lahendada,» rääkis Kannus, kelle sõnul teeb tänavune kokkusaamine sellega loodetavasti otsa lahti. «Raviasutuste vaheline konkurents peab inimeste hüvanguks asenduma koostööga.»

Tehnoloogiliselt kiiresti muutuva maailma kuum teema on kõikvõimalikud eetikaküsimused. Vaimse tervise õde Katin Kerr kavatseb auditooriumi arutlema kutsuda, kas õde võib üldse midagi töökohalt sotsiaalmeediasse postitada, kuivõrd küsimus on isikuandmete kaitses. Teema kerkis seoses praktikantidega, kes on sündinud piltlikult öeldes telefon pihus. «Nad on harjunud iga oma sammu kajastama – fotod, videod, kommentaarid – ent need levivad nagu kulutuli.» Tööl libastudes ei kahjustata sellega ainult ennast, vaid ka kooli, raviasutust ja patsienti, keda tuleb taoliste lekete eest eriliselt kaitsta. Iga jäädvustuse jaoks on vaja küsida inimese nõusolekut ja enne postitamist hetke mõelda. «Meie moto võiks olla: pidur peale,» pakkus Kerr.