Tallinn toetab tänavu 54 hoone restaureerimist

Abilinnapea Madle Lippuse sõnul on restaureerimistoetused olulised nii Tallinna eripärase arhitektuuripärandi hoidmiseks kui keskkonnaeesmärkide saavutamiseks. «Kõige keskkonnasäästlikum on hoida kasutuses kord on juba ehitatud hooned. Restaureerimistoetused on täiendav tugi omanikele, et toetada hoonete korrastamist ajastutundlikult. Käesolevaks aastaks suurendasime võrreldes eelmise aastaga restaureerimistoetuste eelarvet 100 000 euro võrra ning toetuse maksimaalset suurust objekti kohta 5000 euro võrra. Kui eelmisel aastal sai linn eelarveliste vahendite ulatuses rahuldada 24 taotlust, siis sel aastal rahuldati kõik ametile esitatud nõuetekohased taotlused, kokku 54 taotlust,» selgitas Lippus.