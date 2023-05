KUS NAD ON? ⟩ Loetud päevadega viis kadunud inimest: «See ei näita tavalist olukorda»

Mduduzi otsingutele kaasas PPA kolmel korral lennusalga kopteri, lisaks on igapäevaselt abiks olnud inimesed ATV-dega, jäljekoer ja droon. «Kahe päeva jooksul oleme mehe kodulähedasi soiseid alasid ja karjääre läbi kamminud rohkem kui 50 inimesega, kellest suurem osa on vabatahtlikud otsijad,» kirjeldas Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Evelin Engel-Lepp, lisades, et kuna otsingupiirkonnas on tegemist väga raskesti läbitava maastikuga, olid seetõttu neil kolmapäeval abiks kaks hobustega otsijat. «Hobustega pääseb läbi sellistest põldudest ja kammima läbi selliste kraavide ääri, kus inimestel on oht sisse vajuda.»

Rüütel: pressiteadete arv ei näita tavalist olukorda

Viimasele viitas ka SA Kadunud juht Aare Rüütel. «Hetkeseisuga me näeme mitmete kadunud inimeste taga tegelikult suitsiidi,» ütles ta. «Ma ütleks, et suitsiidide arv on suurenenud kohe kindlasti,» spekuleeris ta. «See võib kõik olla seotud sellega, et inimestel on vaimse tervise mured või mure toimetuleku pärast. Pikemat aega on keeruline olukord, teadmatus, olulised muutused,» loetles Rüütel, viidates üleüldisele elukorraldusele. «Ma arvan, et see mõjutab.»