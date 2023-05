Linnavalitsus lubab liikluspõrgu jätkumist aasta lõpuni, järgmisel nädalal läheb asi taas hullemaks

«Olukord on tõepoolest kriitiline. Eriti oli seda näha eile, kui oli suletud ka Filtri tee. See polnud seotud teeremondiga, kuid tekitas kindlasti lisaprobleeme. Täna on olukord parem, aga pole idagi teha, me peame olema valmis selleks, et aasta lõpuni kestab liikluses pingeline periood,» ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil.

Kõlvarti sõnul on linnavalitsuselt korduvalt küsitud, et miks tehakse suuremahulisi teetöid samaaegselt.

«Ma saan aru, kuidas see välja paistab ja saan aru, et olukord linnatänavatel ongi väga kriitiline. Aga küsimus on selles, mis oleks alternatiiv. Me kõik saame aru, et linnaruum vajab muutusi, eriti kesklinnas. Kesklinnas ei ole ilma tänavaid sulgemata võimalik neid muutusi ellu viia. Ja kuna kesklinnas on kõik tänavad omavahel seotud, siis tekitab ka ühe tänava sulgemine ummikuid,» lausus Kõlvart.

Ta selgitas, et Jõe-Pronksi remont ja Vanasadama trammiliini ehitus käivad paralleelselt välisrahastuse tingimuste tõttu. «Kahe suure objekti puhul on tegemist välisfinantseerimisega ja see tähendab, et meil on kindlaks määratud periood, millal me saame seda raha kasutada, ehk on kindlaks määratud ka periood, millal neid töid saab teha. Ja kahjuks kahe suure objekti puhul need perioodid osaliselt kattuvad. Meie plaan oli, et Jõe-Pronksi tööd algavad varem, aga kuna me sõltume hanke tulemustest ja kuna hanke tulemused ei tulnud õigel ajal, siis algasid ka tööd hiljem,» selgitas linnapea.