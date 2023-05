Guineas sai meeleavaldusel surma seitse inimest

Ühendus nõuab kõnelusi huntaga, et kiirendada tsiviilvõimu taastamist, mullu kehtestatud protestikeelu tühistamist ja vahistatud aktivistide vabastamist.

Kolonel Mamady Doumbouya juhitud hunta on lubanud taastada tsiviilvõimu pärast valitsusreformide läbiviimist.

Advokaatide sõnul on hunta avaldanud valmidust vabastada kolm aktivistide juhti, Foniké Mangué, Ibrahima Diallo ja Mamadou Billo Bah'. Kolmik on aga sellele vastu, kuna tingimusena nõutakse, et nad loobuks aktivismist.