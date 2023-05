Küsitlus: abielu mõiste sooneutraalseks muutmise osas on vastaseid rohkem kui toetajaid

«Abielu mõiste muutmise kohta on viimasel ajal (lisaks varasematele) olnud väga mitmeid arvamusküsitlusi, mis on küsinud selle teema kohta erinvate nurkade alt. Näiteks on ühelt poolt küsitud nii, et rõhk on olnud mõistel «õigus abielluda» ning teiselt poolt selle kohta, kas abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks. Natuke erinevad rõhuasetused sellel põhimõttelisel teemal toovad ilmselt ka natuke erinevad vastused. Kõige kindlam järeldus selle kõige taustal on hetkel ilmselt see, et on üpriski keeruline määratleda, milline on siin täpne toetuse jaotus,» ütles tulemusi kommenteerides Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder.