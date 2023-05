Riigikogu kolmapäevane istung lõppes, varsti algab uus

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) nentis, et arupärimiste ja eelnõude hulgaline esitamine on asetanud riigikogu uude olukorda. «Riigikogu vanematekogus on see teema arutelu all olnud ja kindlasti ka lahendusi protseduuride osas välja pakutakse ja loodetavasti mingid kokkulepped saavutatakse,» ütles ta.