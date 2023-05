Praegu on see küsimus rohkem koalitsioonile. Korralised istungid hakkavad lõppema, siis on täiendav istung, mille koalitsioon kokku kutsus ja seal on nõue, et kohal peab olema 51 saadikut. Kui koalitsioon ei taha teerulli edasi jätkata, siis nad võiksid selle istungi ära jätta.