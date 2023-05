Kuressaare kraanivees on kolibakterite hulk vähenenud

Esmaspäeval alustas Kuressaare Veevärk ulatusliku torupuhastusega, mille käigus loputati joogiveetrass läbi ja lisati joogivette veel kloori. Puhastusega samal ajal on võetud veeproove 11 punktist.

Kui esmaspäeval oli reostust neljas punktis, siis viimaste tulemuste põhjal leiti bakteriaalset saastet veel ühes punktis. Sellele vaatamata ei saa veel kinnitada, et kraanivesi oleks joogikõlblik.

Tulemused liiguvad paremuse suunas

Kokkuleppel terviseametiga jätkab vee-ettevõtja proovide võtmist iga päev, kuni joogivesi on täiesti puhas. Selleks, et veenduda vee ohutuses, tuleb ära oodata pühapäevased analüüsitulemused. Kui joogivesi on taas tarbimiseks ohutu, saadab terviseamet piirkonnas viibivatele inimestele selle kohta SMS-teavituse. Seni kehtib range soovitus tarbida pudelivett või keedetud kraanivett.