Ukraina lipuga Daniili kivitrepist alla lükanud mees sai karistuse

Daniil rääkis eile Rus.Postimehele, et 9. mail seisis ta vaikselt, Ukraina lipp käes. «Inimesi ärritas fakt, et seisan, Ukraina lipp käes. See keskealine mees oli aga veidi julgem. Ta üritas mult lippu ära võtta, kuid kui see ei õnnestunud, siis ta tõukas mind trepist alla,» lausus Daniil. «Õnneks saabus õigel ajal politsei.»

Kuigi Daniil kukkus päris kõrgelt trepist alla, toonitab ta, et temaga on kõik korras.

Ründajal oli kõrval ka tuttav, kes ütles midagi. Mis nende sõnum oli? «Sõnum oli lihtne: me tähistame 9. maid, me tähistame oma võidupüha, miks sa siin provotseerid meid. Vastasin, et neil on keelatud sümbolid, nimelt oli mehel Georgi lint, ja mul on õigus Ukraina lipuga siin seista,» kirjeldas Daniil.