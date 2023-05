VIDEO ⟩ Kaja Kallas Slava Ukraini skandaalist: äärmiselt kahetsusväärne

Peaminister Kallas sõnas, et tema meelest on tegu äärmiselt kahetsusväärse kaasusega, kuid seda uuritakse. Täpsemaid kommentaare peaminister ei jaganud. «Eks nii nagu kõikide igasuguste menetlustega, siis selle jaoks on eraldi institutsioonid ja me eraldi menetlusi ei kommenteeri,» ütles ta.



Küsimusele, kas juhtumi tõttu on tal koalitsioonisaadiku Lehtme suhtes kadunud usaldus vastas Kallas, et pole sellele mõelnud. «Ma lihtsalt ütlen, et meil on põhiseaduses ka süütuse presumptsioon, ehk kedagi ei tohi käsitleda süüdiolevana enne, kui on jõustunud kohtuotsus. Sellest ma olen püüdnud ikkagi lähtuda,» lisas ta.