Lõketest ja grillimisest on alanud juba enam kui 500 tulekahju

Ainuüksi maikuus on päästjad reageerinud 100 korral väljakutsetele, kus grillimisest, lõkkest või prügi põletamisest on arenenud tulekahju, kümnetel juhtudel on põlenud ka mets või maastik. Nädalavahetuseks prognoosib Keskkonnaagentuuri ilmateenistus sooja ja kuiva ilma. Selleks, et looduses puhkevaid tulekahjusid ennetada, kontrollivad päästjad nädalavahetusel lõkete ohutust.