Kuressaare kraanivesi ei kõlba jätkuvalt joomiseks

Arvestama peab, et isegi kui trassis on joogivesi puhas, võib reostuse mõju esineda kinnistute ja kortermajade siseses trassis. Seepärast on soovituslik juba tänasest alustada oma kinnistu ja hoone sisese veetrassi puhastamisega. Trasside puhastamisel tuleb lähtuda Kuressaare Veevärgi soovitustest.

Kokkuleppel terviseametiga jätkab vee-ettevõtja proovide võtmist iga päev, kuni joogivesi on täiesti puhas. Selleks, et veenduda vee ohutuses, tuleb ära oodata pühapäevased analüüsi tulemused. Kui joogivesi on taas tarbimiseks ohutu, saadab Terviseamet piirkonnas viibivatele inimestele selle kohta SMS-teavituse. Seni kehtib range soovitus tarbida pudelivett või keedetud kraanivett.

Kuressaare haigla erinevate patsientide proovid on näidanud ka lisaks E. coli bakterile kampülobakteri, rota- noro- ja enteroviiruse olemasolu. See on ootuspärane, sest reovee saastused on üldjuhul seotud mitmete erinevate haigustekitajatega. Haigestunute arv võib lähiajal veel tõusta, sest nakkushaiguste puhul avalduvad sümptomid pärast inkubatsiooniperioodi. Näiteks E.coli patogeensete serotüüpide puhul on inkubatsiooniperiood 2-10 päeva, keskmiselt 3-4 päeva pärast bakteri sattumist seedetrakti. Lisaks võib kaasneda ka haiguse edasine levik mustade käte vahendusel.

Eile paigaldati Kuressaare linna kolme asukohta veepaagid, millest Kuressaare elanikud saavad soovi korral endale puhast joogivett võtta. Punktid on avatud iga päev kuni probleemi lahenemiseni kell 10–20.

Joogivee saamiseks tuleb kaasa võtta oma anum: Kuressaare keskväljak (Elisa poe juures);

Kuressaare, Mooni tn 2 (Jyski poe parkla);

Kuressaare, J. Smuuli 1 (Tooma poe parkla). Antav kogus isiku kohta ei ole piiratud, kuid vallavalitsus palub vett võtta mõistlikus koguses joomise ja söögitegemise tarbeks.