USA merejalaväelased päästsid Tallinnas lämbuva mehe elu

Pressiteenistuse poolt avaldatud artiklis kirjeldatakse, kuidas kolm USA merejalaväelast, kapralid Colton Allen, Christopher Butemeyer ja Aiden Morey otsustasid selle aasta 7. mail Tallinnas minna Hesburgerisse. Ühtäkki märkasid nad söömise ajal lähedalolevas lauas istuvat meest, kes oli teadvusetu. Liikudes lähemale, avastasid kapralid, et mehe huuled olid sinised ning tema nahk muutunud valgemaks. Mehed otsustasid koheselt tegutseda.



«On hea ja üllatav tunne, et me saabusime täpselt õigel hetkel ja õigesse kohta. Kui nägin teda suremas, hakkasin tegutsema ilma, et kaks korda mõtleks,» ütles Morey. Samal ajal Allan ja Butemeyer üritasid mehe hingamisteid vabastada, helistas Morey häirekeskusesse. Butemeyer kasutas mehe peal Heimlichi võtet, Allen jälgis samal ajal mehe pulssi. Paraku ei toonud see lämbuva mehe seisundis muutust. Mees oli jätkuvalt teadvusetu.



Merejalaväelased otsustasid lämbuva mehe põrandale tõsta ja panna ta paremasse asendisse. Seejärel tehti läbi kõik sõjaväelisest meditsiinikoolitusest õpitud nipid. «Olin enesekindel, et saame sellega hakkama. Teadsime kõik mida on vaja teha ning igaüks meist täitis oma ülesannet. Usaldasin mereväelasi enda ümber ja see situatsioon täiendas seda usaldust,» ütles Butemeyer.



Kuniks meedikud kohale saabusid, hoiti mehe hingamisteed vabad ja jälgiti, et ta elus püsiks. Meedikud suutsid kohale jõudes mehe taas teadvusele turgutada ning ütlesid merejalaväelastele, et kui nemad poleks tegutsenud, oleks mees elu kaotanud ja lämbumissurma surnud.



«Ma pole kindel mida ma tundsin, kuid väljaõpe lõi lihtsalt välja. Tegime kõik mis meie võimuses, et teda elus hoida kuniks meedikud saabuvad. Oli väga suur kergendus kui me saime teada, et aitasime ta päästa,» ütles Allen.