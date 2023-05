Pärastlõunane vahetus

Nelja lapse ema Eleri Romantšuk (36) ütleb vahel, et ta on Tartu Ülikooli magistrikraadiga kodune ema. Ta ei ütle seda kübetki kahetsedes, vaid rahulolevalt naljatledes. Sest see on tema teadlik valik juba aastast 2015, kui jäi ootama kolmandat last. Kaks esimest last, kel praegu vanust 14 ja 12, sai ta TÜ Viljandi kultuuriakadeemia bakalaureuseõpingute ajal – isegi akadeemilist puhkust selleks ei võtnud. Abikaasa aitas, enda ema aitas.