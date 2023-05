Vooglaid kaalub SAPTK-i juhatusest lahkumist

Vooglaiu sõnul ta pigem taandub SAPTK-i juhtkonnast, kui jätab kasutamata võimaluse ERR-i nõukogusse saada. TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla ütles, et oma analüüsis jõudis TTJA järeldusele, et Objektiivi portaali kaudu kvalifitseeruv SAPTK meediateenuse osutajaks, vahendas ERRi uudisteportaa l.

Küsimusele, mis on need olulised kitsaskohad, millele ta nõukogu liikmena tahaks tähelepanu juhtida, vastas Vooglaid, et need on seotud poliitilise tasakaalustatusega ning üldse neutraalsuse ja objektiivsusega.