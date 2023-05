LUUBI ALL ⟩ Soovahetuse soovijatest on enamuses tüdrukud

Tavaliselt alustatakse nimedest, kuid selles loos on see keeruline enam kui ühel põhjusel. Ütleme siis, et ta oli... näiteks Carmen. Tüdruk väga varases teismeeas, ennekõike kirjeldatav teataval moel ujedana. Nagu pea iga sotsiaalmeediakontot omav lapsevanem, armastas ka Carmeni ema vahel tütrest Facebooki pilte postitada, kuid ühel hetkel need fotod kaharates kleitides noorest tüdrukust kadusid – ja kadus ka Carmen. Umbes aasta eest muutus lühikese ajaga soeng, rõivastus ja nimi. Uus nimi, mille laps endale ise valis, on ingliskeelsetes maades kasutusel nii poiste kui tüdrukute puhul. Lühidalt: unisex.