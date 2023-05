Tallinna liiklusse lisavad pinget Liivalaia tänaval algavad tööd

Utilitase kaugjahutuse osakonna juht Tanel Kirs märkis, et kaugjahutus on kõige mugavam ja keskkonnasõbralikum viis hoonete jahutamiseks tiheasustusega piirkonnas, mis ühtlasi hoiab linnaõhu puhtamana kui lokaalsete kaugjahutusseadmete puhul. «Kaugjahutusteenuse pakkumiseks rajab Utilitas lähiaastatel kogu Tallinna kesklinna katva jahutusvõrgu, mis annab parima sisekliima hoidmise võimaluse ja vabastab ruumi nii hoonete sees kui ka välispinnal,» sõnas Kirs.

Tööde esimesed etapid ühistranspordi muudatusi kaasa ei too, kuid praegu Liivalaia 40 juures asuv Hotell Olümpia bussipeatus nihutatakse ajutiselt umbes sada meetrit Juhkentali tänava poole.

Tallinna transpordiamet on üle vaadanud piirkonda jäävate kõrvaltänavate fooritsüklid, sealhulgas Odra ja Juhkentali tänavatel, et Liivalaia tänaval toimuvate tööde ajal saaksid kõrvaltänavad autosid rohkem vastu võtta. Ehitustöid teeb Utilitase tellimusel AS KE Infra.