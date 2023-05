KESKPÄEVATUND ⟩ Ainar Ruussaar: opositsioonil ei ole soovi jõuda erakorraliste valimisteni

Ruussaare hinnangul on praegune obstruktsioon saanud lisaks meedia tähelepanule tähelepanu ka kuue erakonna esindajate seas. Ta nõustub president Alar Karise sõnadega, et kui parlament ei saa tööd teha, siis ei ole mõtet korraldada ka valimisi.

Ignar Fjuk märkis, et tegelikult peaksid kõik erakonnad vaatama suurt pilti. Nimelt ei ole ühelgi erakonnal (va Eesti 200 – toim) võimalust öelda, et nad ei ole varem kunagi ühtegi eelnõud riigikokku toonud, kus puuduksid katteallikad või ei ole tehtud mõjuanalüüsi. «Aga nii nutikalt, nagu sotsid ja Reformierakond on teinud, et eelmises koalitsioonis võeti vastu perehüvitise seadus ja nüüd soovitakse seda tagasi võtta. See riivab tõsiselt Eesti kodaniku arusaama ühiskonnast, riigikogu rollist ja õigusloomest,» leidis Fjuk.