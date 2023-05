Keenia näljasekti ohvrite arv on tõusnud 201-ni

Politsei usub, et India ookeani rannikul asuva Malindi linna lähedalt metsast leitud laipade puhul on tegu usujuhi Paul Nthenge Mackenzie jüngritega.

Rannikuprovintsi politseiülem Rhoda Onyancha ütles, et surmadega seoses on vahi alla võetud 26 inimest, nende hulgas on Mackenzie ja «kupjad», kelle ülesanne oli jälgida, et keegi paastu ei rikuks ega metsas asuvast redupaigast põgeneks.