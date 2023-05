USA üksus harjutas Saaremaal HIMARS-ide kiiret üle viimist operatsioonialale

«Reaalolukorras me tegutseks veelgi kiiremini kui täna siin, sest siis me ei peaks arvestama rahuaja piirangutega,» ütles USA Michigan rahvuskaardi 182. suurtükiväerügemendi 1. pataljoni patareiülem kapten Kossi Komlassen, kelle üksus kannab hüüdnime «Äkksurm».

Operatsioon sai alguse keskpäeval mitmikraketiheitjate Lätist Kuressaare lennujaama jõudmisega USA transpordilennukil C-17. Seejärel suundusid relvasüsteemid kaitseliitlaste eskordil saatel lahinglaskmistele Undvasse, kus mitmikraketiheitjad lasid merre mittelõhkevat intertset harjutusmoona. Merel olid ohutust tagamas kolm mereväe laeva ning USA üksuse tegevust maismaal julgestasid Saaremaa maleva kaitseliitlased.

«Saaremaa maleva kaitseliitlased on alati valmis panustama kaitseväe ja liitlaste koostööharjutustusse ning panustama riigikaitse arengusse laiemalt. Nagu varem nii ka tulevikus oleme avataud analoogseid harjutusi Saaremaal toetama, mis omakorda aitavad tõsta vabatahtlike moraali ja võitlustahet» ütles Saaremaa maleva pealik kaptenleitnant Arto Reinmaa.

Lisaks harjutasid operatsiooni käigus koostööd ameeriklastega kaitseväe suurtükiväelased, kelle kasutusse HIMARS-id tulevikus lähevad.

Mitmikraketisüsteemi HIMARS hanke sõlmis Eesti USA-ga 2022. aasta detsembris. Sellega muutub kaitseväe kaudtulevõime kihilisemaks ja paindlikumaks ning suureneb laskeulatus. See tähendab, et kaitsevägi saab lüüa vastast muuhulgas seal, kus ta on kaitseta ja kus tal on valus.

HIRAIN operatsiooni käigus harjutas USA üksus koostöös Kaitseliidu Saaremaa malevaga mitmikraketiheitjate M142 HIMARS kiiret siirmist operatsioonialale. Foto: Kaitseväe peastaap

«Kõige parem on saada teada asju kogemustega inimestelt. See, mida me nendelt õppinud oleme ja õpime tulevikus, annab meile võimaluse teha asju kiirelt ja efektiivselt,» ütles diviisi liikursuurtükipatarei rühmavanem veebel Margus Oras.