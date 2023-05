Zelenskõi peab vastupealetungi õnnestumiseks igasuguseid vabastatud alasid

«Ma arvan, et igasugused vabastatud territooriumid on edu märgiks. Tuletan teile veel kord meelde, kelle vastu me võitleme. Me mõistame, et see on suur hulk inimesi ja sõjatehnikat. Ma ei oska öelda, millised linnad ja piirid oleksid meie jaoks märkimisväärne edu ja keskmist edu ma ei taha täpsustada, sest ma ei taha Venemaad selleks ette valmistada, et mis suundades, kus ja millal me ründame,» seletas Zelenskõi.