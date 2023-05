Haritlaste avalik kiri: abielu mõiste muutmine süvendaks lõhestumist ühiskonnas

Avaliku kirja üks algatajaid, mõttekoja PESA liige ja Postimehe arvamustoimetuse juhataja Martin Ehala ütles, et see kiri juhib tähelepanu sellele, et abielu küsimuse otsustamine kiirustades ja ilma avaliku aruteluta suurendab vastandumist ja lõhet ühiskonnas. «Eelnõu algatamine on praeguses keerulises julgeolekuolukorras valitsuse poolt väga vastutustundetu,» leiab Ehala.

Kirjale alla kirjutanud mõttekoja PESA liige, Tartu Ülikooli politoloog Martin Mölder leiab, et hetkel ei ole riigikogu liikmete ega ka valijate seas ülekaalukat poolehoidu sellistele muutustele. «Abielu tähendab ennekõike perekonda ning perekond tähendab Eesti valijate jaoks ennekõike naist, meest ja lapsi,» lisas Mölder.

Algatus hakkab allkirju koguma

«Alates 17. maist on kiri avatud veebilehel rahvaalgatus.ee allkirjade lisamiseks,» ütles mõttekoja PESA liige, perepoliitika aktivist Cornelia Kangur.

«Soovime nii palju allkirju kui võimalik. Inimesi, kes ei soovi abielu mõiste muutmist, on Eestis väga palju ja on oluline nende hääl kuuldavaks teha. Kindlasti on oodatud allkirja andma ka need, kes valimistel andsid oma hääle küll mõne koalitsioonierakonna poolt, aga abielu mõiste muutmist ei toeta,» täiendas Kangur.