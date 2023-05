Mart Laar, Rein Järlik, Arnold Rüütel ja teised: kooseluseadusega on neile ju võimalus pakutud

«Meie, alla kirjutanud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liikmed, riikliku iseseisvuse taastajad, poleks toona, aastail 1990–1992 osanud küll ette näha, et tuleb aeg, kui rahva tühise vähemuse parema enesetunde nimel või koguni nende huvisid vaid ettekäändeks tuues üritatakse seaduse jõudu anda eelnõudele, millega kummutatakse isegi universumi seadusi,» toonitasid nad.

«Peame täiesti lubamatuks perekonda puudutavate seaduste kardinaalset muutmist üldrahvaliku aruteluta. Ühiskonna aluste ümbermõtestamine nõuaks koguni referendumi korraldamist.»

Postimees avaldab kirja täies mahus.

ABIELUVÕRDSUS EI OLE INIMÕIGUS

«Juba mitmendat kuud on Eesti avalikkus ärevuses, missuguse lahenduse saab meie parlamendis nn abieluvõrdsuse küsimus. Sel teemal ajakirjandusse jõudnud arvamusartiklite autoritest on valdav enamus argumenteeritult selle vastu, et ka samasooliste kooselu abieluks nimetatakse, ja nii koguni seadusse läheb. Ja on väga kõnekas, et sama vastumeelt on enamik nende artiklite kommenteerijaid.

Abieluvõrdsuse kehtestamist lubasid valimisprogrammis ainult Eesti 200, kes sai valijate häältest 13,3 protsenti, ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle häältesaak oli 9,3 protsenti. Reformierakonna lubadus oli vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid, nemad kogusid valijate toetusest 31,2 protsenti. Seega vaid Eesti 200 ja sotsid said valijatelt abielu kui institutsiooni ümbermõtestamiseks mandaadi, kuid selle mandaadi kaal on ju ainult 22,6 protsenti, ehk vähem kui veerand valijate häältest. Kuidas saaks Riigikogu abieluvõrdsuse kehtestada teadmisega, et rohkem kui kolmveerand valijaskonnast ei ole seda äraspidist ideed toetanud?