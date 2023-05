KOKKULEPE ⟩ Kuressaare elanikud ei pea kolibakteriga vee eest maksma

Kuressaare peatrassi joogivesi on ka viimasel ööpäeval kolibakterist puhtana püsinud ning järgmise sammuna tuleb kõigis majapidamistes ja ettevõtetes lasta joogiveel vähemalt 5 minutit voolata, et eemaldada viimased torustikesse jäänud võimalikud bakterid.

Terviseamet kinnitab, et viimase ööpäeva proovides ei tuvastatud kolibakterit, mis annab lootust, et veevahetus trassides ja kloreerimine on täitnud eesmärki. Kuivõrd bakterite esinemist majapidamiste torustikes ei saa täielikult välistada vee seismise tõttu väljaspool peatrassi, tuleks kõigil majapidamistel järgida Kuressaare Veevärgi soovitusi ja lasta veel voolata. Ühtlasi aitab vee läbivoolutamine ennetada olukordi, kus saastunud vesi valgub tagasi peatrassi.

Kui mahuti või boiler on püsivalt veetoruga ühendatud ja veevõrgust täidetav, tuleb mahutist või boilerist välja lasta nii palju vett, kui on mahuti või boileri maht. Näiteks 300 liitrise boileri puhul tuleks lasta veel joosta, kuni kanalisatsiooni on voolanud kogu 300 liitrit vett. Selleks tuleb avada mahuti kraan või boileri kuumaveekraan. Boilerite temperatuuri on soovitav hoida 70 kraadi juures. Iga kraan tuleks hoida avatuna umbes 5 minutit.