MTÜ Slava Ukrainiga koostööd teinud Ukraina ärimees muutis humanitaarabi jagamise äriks, mille pealt teenib sadu tuhandeid dollareid, ütles Slava Ukrainiga seotud skeeme paljastanud ukraina vabatahtlik Oleksandr Tšernov täna tehtud videopöördumises sotsiaal. Ta ei nimeta pöördumises ühtegi nime, kuid tema eelneva jutu põhjal on selge, et jutt käib Ukraina MTÜst All for Victory ja selle juhist Hennadi Vaskivist.

Foto: Ekraanitõmmis